«Хайпожоры»: Споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы: споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей.

Источник: ПЛН-FM