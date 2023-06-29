www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 июня 8 июня 5 июня 25 мая 13 июня 9 июня 31 мая 8 июня 7 июня 14 июня 12 июня 15 июня 8 июня 13 июня Телефон прямого эфира 5 июня

«Хайпожоры»: Споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей

30.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы: споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты