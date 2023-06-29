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«Хайпожоры»: Споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей
30.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы: споры о «Винограде» и пригожинский мятеж в зеркале соцсетей.
Источник: ПЛН-FM
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