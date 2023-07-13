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«Хайпожоры»: Threads на интернет-арене, суверенный рунет и что обсуждают псковичи в соцсетях
14.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Как всегда, выпуск провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Ключевые темы:
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Threads на интернет-арене - хайп или успех?
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Суверенный рунет - приближающаяся реальность или миф?
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День любви, выплаты молодым матерям и запрет салютов - что обсуждают псковичи в соцсетях
Источник: ПЛН-FM
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