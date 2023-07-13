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«Хайпожоры»: Threads на интернет-арене, суверенный рунет и что обсуждают псковичи в соцсетях

14.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Как всегда, выпуск провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

  • Threads на интернет-арене - хайп или успех?

  • Суверенный рунет - приближающаяся реальность или миф?

  • День любви, выплаты молодым матерям и запрет салютов - что обсуждают псковичи в соцсетях

 

 

Источник: ПЛН-FM



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