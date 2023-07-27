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«Хайпожоры»: Сторис в Telegram, перенос памятника и праздник без салюта

28.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск провели Ксения Журавкова и Артем Татаренко.

Ключевые темы:

  • Сторис в Telegram: уже прорыв или ещё рывок?
  • Убрать нельзя оставить: перенос памятника Ленину в Пскове обсуждают горожане в соцсетях.
  • День города в соцсетях: как псковичи пережили праздник без салюта?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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