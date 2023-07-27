27.07.2023 18:20 «Дневной дозор»: Должны ли самокатчики получать водительские права или сдавать ПДД?
«Хайпожоры»: Сторис в Telegram, перенос памятника и праздник без салюта
28.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск провели Ксения Журавкова и Артем Татаренко.
Ключевые темы:
- Сторис в Telegram: уже прорыв или ещё рывок?
- Убрать нельзя оставить: перенос памятника Ленину в Пскове обсуждают горожане в соцсетях.
- День города в соцсетях: как псковичи пережили праздник без салюта?
Источник: ПЛН-FM
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