«Хайпожоры»: 10 лет Telegram, мягкая блокировка YouTube и памятники раздора

Новый выпуск программы «Хайпожоры» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его провели Ксения Журавкова и Сергей Васильев.

Темы программы:

10 лет Telegram: вспоминаем основные вехи.

Власти нашли способ мягко заблокировать YouTube.

Памятниковый бум: Великие Луки зашли с козырей.

Источник: ПЛН-FM