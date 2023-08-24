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«Хайпожоры»: 10 лет Telegram, мягкая блокировка YouTube и памятники раздора
25.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Хайпожоры» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его провели Ксения Журавкова и Сергей Васильев.
Темы программы:
- 10 лет Telegram: вспоминаем основные вехи.
- Власти нашли способ мягко заблокировать YouTube.
- Памятниковый бум: Великие Луки зашли с козырей.
Источник: ПЛН-FM
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