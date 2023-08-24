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«Хайпожоры»: 10 лет Telegram, мягкая блокировка YouTube и памятники раздора

25.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Хайпожоры» вышел в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его провели Ксения Журавкова и Сергей Васильев.

Темы программы:

  • 10 лет Telegram: вспоминаем основные вехи.
  • Власти нашли способ мягко заблокировать YouTube.
  • Памятниковый бум: Великие Луки зашли с козырей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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