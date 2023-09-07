14:00 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре
«Хайпожоры»: Атака дронов, казус Гарбузова, рекламный дедлайн и рекорды ДЭГ
08.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы выпуска:
- Атака дронов: полыхает в соцсетях
- Казус Гарбузова: как пскович сумел поссорить всю политтусовку
- Рекламный дедлайн: спустя год почти никто так ничего и не понял
- Рекорды ДЭГ: голосовать по интернету собираются более 50 000 жителей области.
Ведущие - Ксения Журавкова и Сергей Васильев.
Источник: ПЛН-FM
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