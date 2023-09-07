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«Хайпожоры»: Атака дронов, казус Гарбузова, рекламный дедлайн и рекорды ДЭГ

08.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы выпуска:

  • Атака дронов: полыхает в соцсетях
  • Казус Гарбузова: как пскович сумел поссорить всю политтусовку
  • Рекламный дедлайн: спустя год почти никто так ничего и не понял
  • Рекорды ДЭГ: голосовать по интернету собираются более 50 000 жителей области.

Ведущие - Ксения Журавкова и Сергей Васильев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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