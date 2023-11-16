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«Хайпожоры»: новинки соцсетей, резонансный темы и псковские боты
17.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы :
- Как меняются соцсети: новинки ноября 2023 года.
- Резонанс: интерес к каким темам объединил псковские Telegram-каналы.
- Псковские боты: кому, зачем?
Источник: ПЛН-FM
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