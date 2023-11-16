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«Хайпожоры»: новинки соцсетей, резонансный темы и псковские боты

17.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы :

  • Как меняются соцсети: новинки ноября 2023 года.
  • Резонанс: интерес к каким темам объединил псковские Telegram-каналы.
  • Псковские боты: кому, зачем?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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