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«Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала

19.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как обычно, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

  • Чего ждать от 2024 года пользователям соцсетей?

  • Усиление идеологической борьбы и нулевая терпимость к треш-стримингу.

  • Эхо мусорного скандала.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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