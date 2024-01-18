«Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала

Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как обычно, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

Чего ждать от 2024 года пользователям соцсетей?

Усиление идеологической борьбы и нулевая терпимость к треш-стримингу.

Эхо мусорного скандала.

Источник: ПЛН-FM