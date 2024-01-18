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«Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала
19.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Хайпожоры». Как обычно, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
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Чего ждать от 2024 года пользователям соцсетей?
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Усиление идеологической борьбы и нулевая терпимость к треш-стримингу.
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Эхо мусорного скандала.
Источник: ПЛН-FM
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