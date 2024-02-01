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«Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки

02.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущие - Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

  • Демоверсия интернет-блэкаута;

  • ВИП-мошенничество: новые попытки отъема денег у населения;

  • Скандальная пора: очередные ошапурки, онлайн-разборки, попытки посеять панику.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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