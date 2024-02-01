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«Хайпожоры»: Демоверсия интернет-блэкаута, ВИП-мошенничество и очередные ошапурки
02.02.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущие - Сергей Васильев и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
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Демоверсия интернет-блэкаута;
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ВИП-мошенничество: новые попытки отъема денег у населения;
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Скандальная пора: очередные ошапурки, онлайн-разборки, попытки посеять панику.
Источник: ПЛН-FM
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