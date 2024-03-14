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«Хайпожоры»: 35 лет интернету, очередные запреты и соцсети в неспокойные времена

15.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • 35 лет интернету: полет нормальный или интернет уже не торт?

  • Очередные запреты: что еще хотят заблокировать?

  • Соцсети в неспокойные времена: как реагировать на вызовы и угрозы?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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