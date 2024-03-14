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«Хайпожоры»: 35 лет интернету, очередные запреты и соцсети в неспокойные времена
15.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
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35 лет интернету: полет нормальный или интернет уже не торт?
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Очередные запреты: что еще хотят заблокировать?
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Соцсети в неспокойные времена: как реагировать на вызовы и угрозы?
Источник: ПЛН-FM
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