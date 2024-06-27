«Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Сергей Васильев:

ИИ-трансформация: заменят ли чиновников и судей нейросети?

Запретить запрещенное.

Дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти.

Источник: ПЛН-FM