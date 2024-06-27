14:00 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание
12:50 «На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы
27.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Регионы хотят наделить правом самостоятельно повышать ставку налога на недвижимость
«Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти
28.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Сергей Васильев:
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ИИ-трансформация: заменят ли чиновников и судей нейросети?
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Запретить запрещенное.
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Дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти.
Источник: ПЛН-FM
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