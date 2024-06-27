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«Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти

28.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Сергей Васильев:

  • ИИ-трансформация: заменят ли чиновников и судей нейросети?

  • Запретить запрещенное.

  • Дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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