12:35 «Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях
25.07.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Кто прав у левых и оправдывают ли городские праздники ожидания псковичей и туристов?
25.07.2024 12:35 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о подготовке к Единому дню голосования в Псковской области
«Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях
26.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
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Вновьразрешенграм и скорозапретяттуб: что будет с западными соцсетями в ближайшее время?
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Проклятие Славковичей: как бывший райцентр стал поставщиком треш-контента в соцсетях.
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Дни города Пскова в соцсетях: довольны ли горожане?
Источник: ПЛН-FM
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