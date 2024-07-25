www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 мая 12 июня 23 июля 22 июля 27 июня 22 июля 23 июля 25 июля 18 июня Телефон прямого эфира 26 июля 19 июля 22 июля 5 июля 23 июля Телефон прямого эфира

«Хайпожоры»: Вновьразрешенграм и Скорозапретяттуб, проклятие Славковичей и Дни города Пскова в соцсетях

26.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Вновьразрешенграм и скорозапретяттуб: что будет с западными соцсетями в ближайшее время?

  • Проклятие Славковичей: как бывший райцентр стал поставщиком треш-контента в соцсетях.

  • Дни города Пскова в соцсетях: довольны ли горожане?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?













  смотреть результаты



Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?













  смотреть результаты