«Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко:

DDoS-атаки на российских операторов или конец «нежелательных» соцсетей?

11 лет Telegram. В подарок Минюст начал признавать каналы иноагентами.

Мошенники, дожди и грибы: что беспокоило псковичей в соцсетях на прошедшей неделе

Источник: ПЛН-FM