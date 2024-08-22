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«Хайпожоры»: DDoS-атаки на российских операторов и Telegram-каналы в реестре иноагентов

23.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». 

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко:

  • DDoS-атаки на российских операторов или конец «нежелательных» соцсетей? 
  • 11 лет Telegram. В подарок Минюст начал признавать каналы иноагентами. 
  • Мошенники, дожди и грибы: что беспокоило псковичей в соцсетях на прошедшей неделе

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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