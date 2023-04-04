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«Автомир»

05.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Актуальные новости автоиндустрии, разбор новаций в ПДД, дорожная сводка региона, рубрика о ремонте авто в Пскове, полезные советы и экспертные мнения — в течение ближайших 5 минут.

 

Источник: ПЛН-FM



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