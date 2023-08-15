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15.08.2023 14:00
«Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями?
Автомир
16.08.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Легенды Псковской земли»: О заколдованной княжне в недрах Гремячей башни
Круглый стол: муниципальные выборы - 2023
«Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове
«Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями?
«Дело вкуса»: Sea Food в Пскове
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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