«Автомир»: О китайском автопроме

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Автомир». Речь пойдет о китайском автопроме. Как он изменился за последние годы? Страшно ли покупать «китайца»? Легко ли обслуживать его в Пскове? Какие новинки и бестселлеры из поднебесной продаются в нашем городе? Об этом ведущий передачи Артем Татаренко поговорит со старшим менеджером «Geely Псков» Александром Поповкиным.

Источник: ПЛН-FM