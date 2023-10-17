«Автомир»: О китайском автопроме
18.10.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Автомир». Речь пойдет о китайском автопроме. Как он изменился за последние годы? Страшно ли покупать «китайца»? Легко ли обслуживать его в Пскове? Какие новинки и бестселлеры из поднебесной продаются в нашем городе? Об этом ведущий передачи Артем Татаренко поговорит со старшим менеджером «Geely Псков» Александром Поповкиным.
Источник: ПЛН-FM
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