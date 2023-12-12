«Автомир»: Geely Coolray. Впечатления покупателя

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Автомир». В гостях у ведущего Артема Татаренко - автолюбитель Дмитрий Грибанов. Гость студии поделился личным опытом владения Geely Coolray и рассказал, почему не нужно бояться «китайцев», как авто из Поднебесной переносит русские зимы и почему в Geely больше электроники, чем у многих «европейцев».

Источник: ПЛН-FM