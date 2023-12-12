www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 ноября 29 ноября 8 декабря 5 декабря 13 ноября 7 декабря Телефон прямого эфира 30 ноября 11 декабря 30 ноября 5 декабря 11 декабря 13 ноября 30 ноября 29 ноября 29 ноября

«Автомир»: Geely Coolray. Впечатления покупателя

13.12.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Автомир». В гостях у ведущего Артема Татаренко - автолюбитель Дмитрий Грибанов. Гость студии поделился личным опытом владения Geely Coolray и рассказал, почему не нужно бояться «китайцев», как авто из Поднебесной переносит русские зимы и почему в Geely больше электроники, чем у многих «европейцев».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты