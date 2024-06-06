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«На пятой передаче»: Новую программу для автомобилистов запускает «ПЛН FM»

07.06.2024 13:05 «ПЛН-FM»

Программа для автомобилистов «На пятой передаче» - это злободневные вопросы для псковских водителей, главные дорожные события, происшествия и автомобили. И все это за 15 минут! В первом выпуске ведущий Денис Бахтин рассказал, почему запретили разворот на Ленина, зачем нужно ликвидировать пешеходный переход на Рокоссовского и что изменится на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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