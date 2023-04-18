18.04.2023 12:50 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР
17.04.2023 18:25 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
«Грани развития»: Как блогерское агентство может помочь в развитии региональных инфлюенсеров
19.04.2023 08:50 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель студии «Insight People» в Пскове Антон Манихин. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ним о том, как блогерское агентство может помочь в развитии региональных инфлюенсеров. Как в Псковской области развивается блогосфера? Почему блогерам важно быть частью крупного агентства? Как изменились запросы аудитории на контент блогов? Какова дальнейшая судьба соцсетей? Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске.
Источник: ПЛН-FM
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