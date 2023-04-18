«Грани развития»: Как блогерское агентство может помочь в развитии региональных инфлюенсеров

Гость студии - руководитель студии «Insight People» в Пскове Антон Манихин. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ним о том, как блогерское агентство может помочь в развитии региональных инфлюенсеров. Как в Псковской области развивается блогосфера? Почему блогерам важно быть частью крупного агентства? Как изменились запросы аудитории на контент блогов? Какова дальнейшая судьба соцсетей? Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске.

Источник: ПЛН-FM