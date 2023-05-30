«Грани развития»: О пользе пилонного спорта и воздушной акробатики

Гость студии - генеральный директор Федерации пилонного спорта Псковской области Олеся Мамедова. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о том, как стать сильнее и увереннее с помощью занятий пилонным спортом и воздушной акробатикой. Нужна ли какая-то физическая подготовка перед тем, как начинать тренировки на пилоне? Какая польза от этих тренировок? Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске.

Источник: ПЛН-FM