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«Грани развития»: О пользе пилонного спорта и воздушной акробатики
31.05.2023 08:42 «ПЛН-FM»
Гость студии - генеральный директор Федерации пилонного спорта Псковской области Олеся Мамедова. Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о том, как стать сильнее и увереннее с помощью занятий пилонным спортом и воздушной акробатикой. Нужна ли какая-то физическая подготовка перед тем, как начинать тренировки на пилоне? Какая польза от этих тренировок? Об этом и многом другом — в сегодняшнем выпуске.
Источник: ПЛН-FM
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