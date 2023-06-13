«Грани развития»: Как работает иппотерапия?

Многие понимают, что иппотерапия — это метод реабилитации с помощью адаптивной верховой езды, но не все понимают, каким образом это происходит. В чем суть иппотерапии? Как она работает? Какие заболевания лечит и всем ли подходит? Об этом рассказала инструктор по иппотерапии и адаптивному конному спорту Кристина Соловьева.

Источник: ПЛН-FM