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«Грани развития»: Как работает иппотерапия?
14.06.2023 08:30 «ПЛН-FM»
Многие понимают, что иппотерапия — это метод реабилитации с помощью адаптивной верховой езды, но не все понимают, каким образом это происходит. В чем суть иппотерапии? Как она работает? Какие заболевания лечит и всем ли подходит? Об этом рассказала инструктор по иппотерапии и адаптивному конному спорту Кристина Соловьева.
Источник: ПЛН-FM
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