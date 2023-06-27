«Грани развития»: В чем секрет красивой речи?

В чем секрет красивой речи и ее приятного звучания? Как дыхание отражается на нашем голосе? Насколько важно развивать свой природный естественный голос? Об этом рассказала бизнес-тренер, корпоративный коуч Ирина Владимирова.

Источник: ПЛН-FM