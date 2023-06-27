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«Грани развития»: В чем секрет красивой речи?
28.06.2023 08:30 «ПЛН-FM»
В чем секрет красивой речи и ее приятного звучания? Как дыхание отражается на нашем голосе? Насколько важно развивать свой природный естественный голос? Об этом рассказала бизнес-тренер, корпоративный коуч Ирина Владимирова.
Источник: ПЛН-FM
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