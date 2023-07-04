09:00 «Беседка»: Кинорежиссер Андрей Егоров о фильмах, представленных на фестиваль «Западные ворота»
04.07.2023 12:35 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о решении насущных вопросов жителей Среднего Завеличья
03.07.2023 18:30 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для помощника президента
«Грани развития»: Как научиться красиво двигаться?
05.07.2023 08:42 «ПЛН-FM»
Гость программы - основатель, руководитель и преподаватель собственной школы танца Иван Жидков. Он рассказал о том, как научиться красиво двигаться и укрепить уверенность в себе с помощью танцев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати