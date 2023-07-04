www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 июня 9 июня 4 июля 3 июля 4 июля 29 июня 29 июня Телефон прямого эфира 7 июня 28 июня 23 июня 3 июля 30 июня 29 июня 29 июня 23 июня

«Грани развития»: Как научиться красиво двигаться?

05.07.2023 08:42 «ПЛН-FM»

Гость программы - основатель, руководитель и преподаватель собственной школы танца Иван Жидков. Он рассказал о том, как научиться красиво двигаться и укрепить уверенность в себе с помощью танцев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты