«Грани развития»: Как научиться красиво двигаться?

Гость программы - основатель, руководитель и преподаватель собственной школы танца Иван Жидков. Он рассказал о том, как научиться красиво двигаться и укрепить уверенность в себе с помощью танцев.

Источник: ПЛН-FM