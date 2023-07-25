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«Грани развития»: О форуме «Beauty Olimp» в Пскове

26.07.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В середине октября в Пскове пройдет форум «Beauty Olimp». Это одно их самых знаковых мероприятий для всех, кто выбрал сферу beauty-индустрии делом своей жизни. Какова будет программа форума? В чем его польза? Для кого он предназначен? Как принять в нем участие? Какие призы ждут победителей чемпионата «Beauty Olymp»? Об этом и многом другом рассказали учредитель и организатор Международного форума «Beauty Olymp» Татьяна Басманова, а также партнер и организатор Международного Чемпионата Beauty Olymp в Пскове Эллина Андреева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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