«Грани развития»: О форуме «Beauty Olimp» в Пскове

В середине октября в Пскове пройдет форум «Beauty Olimp». Это одно их самых знаковых мероприятий для всех, кто выбрал сферу beauty-индустрии делом своей жизни. Какова будет программа форума? В чем его польза? Для кого он предназначен? Как принять в нем участие? Какие призы ждут победителей чемпионата «Beauty Olymp»? Об этом и многом другом рассказали учредитель и организатор Международного форума «Beauty Olymp» Татьяна Басманова, а также партнер и организатор Международного Чемпионата Beauty Olymp в Пскове Эллина Андреева.

Источник: ПЛН-FM