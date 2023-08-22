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«Грани развития»: Об Университете серебряного возраста

23.08.2023 08:45 «ПЛН-FM»

Руководитель Университета серебряного возраста Эдуард Артебякин рассказал о проекте, о том, как родилась идея его создания, о его деятельности и планах на будущее.

 

Источник: ПЛН-FM



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