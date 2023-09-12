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«Грани развития»: Как избавиться от осенней хандры?
13.09.2023 08:50 «ПЛН-FM»
С наступлением холодов можно заметить, что чаще портится настроение и нападает скука. В чем же причина осенней хандры, каковы ее основные симптомы и как научиться радоваться окружающему нас миру вне зависимости от сезона? Об этом и многом другом ведущая Анастасия Сливинская поговорила с психологом Русланой Скородумовой.
Источник: ПЛН-FM
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