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«Грани развития»: Как избавиться от осенней хандры?

13.09.2023 08:50 «ПЛН-FM»

С наступлением холодов можно заметить, что чаще портится настроение и нападает скука. В чем же причина осенней хандры, каковы ее основные симптомы и как научиться радоваться окружающему нас миру вне зависимости от сезона? Об этом и многом другом ведущая Анастасия Сливинская поговорила с психологом Русланой Скородумовой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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