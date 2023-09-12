«Грани развития»: Как избавиться от осенней хандры?

С наступлением холодов можно заметить, что чаще портится настроение и нападает скука. В чем же причина осенней хандры, каковы ее основные симптомы и как научиться радоваться окружающему нас миру вне зависимости от сезона? Об этом и многом другом ведущая Анастасия Сливинская поговорила с психологом Русланой Скородумовой.

Источник: ПЛН-FM