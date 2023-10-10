«Грани развития»: Псковичи на Спартакиаде пенсионеров России

В гостях у Анастасии Сливинской - региональный куратор проектов Союза пенсионеров России Людмила Небеева. Она рассказала об участии команды из Псковской области в Спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 2 октября и была приурочена к Международному Дню пожилых людей.

Источник: ПЛН-FM