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«Грани развития»: Как йога и медитация влияют на человека?

18.10.2023 08:50 «ПЛН-FM»

Гость программы - преподаватель йоги и медитации Елена Горошко. Она рассказала о том, как йога и медитация влияют на человека.

  • Все ли могут заниматься йогой?
  • Существуют ли ограничения?
  • Можно ли заниматься йогой самостоятельно?
  • Что такое медитация простыми словами?
  • Всем ли подходит эта практика?
  • Нужно ли себя как-то готовить к медитации?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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