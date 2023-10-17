«Грани развития»: Как йога и медитация влияют на человека?
18.10.2023 08:50 «ПЛН-FM»
Гость программы - преподаватель йоги и медитации Елена Горошко. Она рассказала о том, как йога и медитация влияют на человека.
- Все ли могут заниматься йогой?
- Существуют ли ограничения?
- Можно ли заниматься йогой самостоятельно?
- Что такое медитация простыми словами?
- Всем ли подходит эта практика?
- Нужно ли себя как-то готовить к медитации?
Источник: ПЛН-FM
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