«Грани развития»: Как йога и медитация влияют на человека?

Гость программы - преподаватель йоги и медитации Елена Горошко. Она рассказала о том, как йога и медитация влияют на человека.

Все ли могут заниматься йогой?

Существуют ли ограничения?

Можно ли заниматься йогой самостоятельно?

Что такое медитация простыми словами?

Всем ли подходит эта практика?

Нужно ли себя как-то готовить к медитации?

Источник: ПЛН-FM