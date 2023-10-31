«Грани развития»: О проектах псковского «Лофта»

В гостях у Анастасии Сливинской ивент-менеджер креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова. Она рассказала о мероприятиях и проектах, которые будут реализованы в «Лофте».

Источник: ПЛН-FM