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«Грани развития»: О проектах псковского «Лофта»

01.11.2023 08:45 «ПЛН-FM»

В гостях у Анастасии Сливинской ивент-менеджер креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова. Она рассказала о мероприятиях и проектах, которые будут реализованы в «Лофте».

 

Источник: ПЛН-FM



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