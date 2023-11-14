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«Грани развития»: Как женщинам найти себя и выйти на новый уровень жизни?
15.11.2023 08:55 «ПЛН-FM»
В гостях у Анастасии Сливинской - автор и ведущая Школы для женщин Ирина Ремер. Она рассказала о том, как женщинам найти себя и выйти на новый уровень жизни.
Источник: ПЛН-FM
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