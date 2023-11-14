«Грани развития»: Как женщинам найти себя и выйти на новый уровень жизни?

В гостях у Анастасии Сливинской - автор и ведущая Школы для женщин Ирина Ремер. Она рассказала о том, как женщинам найти себя и выйти на новый уровень жизни.

Источник: ПЛН-FM