«Грани развития»: О школе танцев Breaking School Псков

О школе танцев Breaking School Псков рассказали гости нового выпуска программы «Грани развития».

Как давно существует школа танцев? Кто там преподает и почему основой программы обучения является брейк-данс? Есть ли какие-то ограничения по физической подготовке и здоровью, чтобы заниматься брейк-дансом? На эти и другие вопросы ответили основатель, идейный вдохновитель и преподаватель школы танцев Breaking School Псков Владимир Ефимов и ученица школы Алина Кристова.

Источник: ПЛН-FM