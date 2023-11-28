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«Грани развития»: О школе танцев Breaking School Псков
29.11.2023 09:00 «ПЛН-FM»
О школе танцев Breaking School Псков рассказали гости нового выпуска программы «Грани развития».
Как давно существует школа танцев? Кто там преподает и почему основой программы обучения является брейк-данс? Есть ли какие-то ограничения по физической подготовке и здоровью, чтобы заниматься брейк-дансом? На эти и другие вопросы ответили основатель, идейный вдохновитель и преподаватель школы танцев Breaking School Псков Владимир Ефимов и ученица школы Алина Кристова.
Источник: ПЛН-FM
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