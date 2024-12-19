«Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и советы красоты

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Победительница конкурса красоты «Мисс Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы - косметолог-эстетист Надежда Лазарева - даст советы красоты.

В новом выпуске:

Здоровье по сезону! Опасности зимы. Обморожения, травмы на льду, правила безопасности.

«Культурные выходные всей семьёй»: где красиво завершить эту неделю?

«Советы красоты» от топ-мастеров бьюти-индустрии города.

Источник: ПЛН-FM