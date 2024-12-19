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«Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и советы красоты

20.12.2024 08:40 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Победительница конкурса красоты «Мисс Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы - косметолог-эстетист Надежда Лазарева - даст советы красоты. 

В новом выпуске:

  • Здоровье по сезону! Опасности зимы. Обморожения, травмы на льду, правила безопасности.
  • «Культурные выходные всей семьёй»: где красиво завершить эту неделю? 
  • «Советы красоты» от топ-мастеров бьюти-индустрии города.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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