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«Краски города»: Свадебные тренды 2025 года
16.05.2025 08:44 «ПЛН-FM»
Королева красоты Ирина Вересова даст советы на случай, если вас настигнет итальянское настроение, а ее очаровательные гостьи - свадебные организаторы и владелицы свадебного салона Wedding for you Юлия Лыткина и Юлия Дорошенко - расскажут о свадебных трендах года.
Источник: ПЛН-FM
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