«Краски города»: Свадебные тренды 2025 года

Королева красоты Ирина Вересова даст советы на случай, если вас настигнет итальянское настроение, а ее очаровательные гостьи - свадебные организаторы и владелицы свадебного салона Wedding for you Юлия Лыткина и Юлия Дорошенко - расскажут о свадебных трендах года.

Источник: ПЛН-FM