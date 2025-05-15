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«Краски города»: Свадебные тренды 2025 года

16.05.2025 08:44 «ПЛН-FM»

Королева красоты Ирина Вересова даст советы на случай, если вас настигнет итальянское настроение, а ее очаровательные гостьи - свадебные организаторы и владелицы свадебного салона Wedding for you Юлия Лыткина и Юлия Дорошенко - расскажут о свадебных трендах года.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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