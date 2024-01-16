Круглый стол «Президентская кампания в Псковской области: вызовы, угрозы и ожидания»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию - выборам президента России 15-17 марта.

Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил. На первый круглый стол 17 января пришли представители региональных отделений ведущих российских партий, которые так или иначе участвуют в президентской кампании:

заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян,

первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко,

региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков (ЛДПР),

председатель областного отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский

руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Вместе с ведущим Александром Савенко они обсудили актуальные вызовы и угрозы, а также поделились ожиданиями от президентской кампании.

Источник: ПЛН-FM