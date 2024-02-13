«Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области: СМИ и выборы

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Центральная тема сегодняшней встречи - «СМИ и выборы». В ее обсуждении приняли участие:

Наталья Юрченко - директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"»

Александр Машкарин - заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60»

Константин Калиниченко - главный редактор радиостанции «ПЛН FM».

В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM