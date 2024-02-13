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«Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области: СМИ и выборы

14.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.

Центральная тема сегодняшней встречи - «СМИ и выборы». В ее обсуждении приняли участие:

  • Наталья Юрченко - директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"»

  • Александр Машкарин - заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60»

  • Константин Калиниченко - главный редактор радиостанции «ПЛН FM».

В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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