12.02.2024 14:00 «Постскриптум»: Президентский квартет, борьба с «наливайками» и старт ремонта в Шабанах
«Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области: СМИ и выборы
14.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов и дебатов, посвященных главному политическому событию 2024 года - выборам президента России, которые пройдут 15-17 марта.
Центральная тема сегодняшней встречи - «СМИ и выборы». В ее обсуждении приняли участие:
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Наталья Юрченко - директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"»
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Александр Машкарин - заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60»
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Константин Калиниченко - главный редактор радиостанции «ПЛН FM».
В качестве модератора дискуссии выступил главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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