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Перспективы развития туризма в Псковской области обсудили в студии «ПЛН FM»

04.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный перспективам развития туризма в Псковской области, состоялся в эфире «ПЛН FM».

На волне сначала пандемии коронавируса, а потом и геополитических изменений россияне пересмотрели отношение к туристическому потенциалу нашей страны. Туристический поток в Псковскую область увеличивается количественно, а вот как к числу туристов добавить качество их размещения, обслуживания, организации и разнообразия досуга? И почему повышение туристической привлекательности региона — дело общее? Эти и другие вопросы обсудили:

  • Егорова Марина Валериевна – председатель комитета по туризму Псковской области;
  • Самохвалова Гелена Геннадьевна - президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области;
  • Баранова Светлана Анатольевна - директор туроператора «Континент-тур», председатель Псковского союза туриндустрии;
  • Алексеева Вера Анатольевна – врио председателя комитета по культуре Псковской области
  • Яковлев Дмитрий Александрович – врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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