Перспективы развития туризма в Псковской области обсудили в студии «ПЛН FM»

Круглый стол, посвященный перспективам развития туризма в Псковской области, состоялся в эфире «ПЛН FM».

На волне сначала пандемии коронавируса, а потом и геополитических изменений россияне пересмотрели отношение к туристическому потенциалу нашей страны. Туристический поток в Псковскую область увеличивается количественно, а вот как к числу туристов добавить качество их размещения, обслуживания, организации и разнообразия досуга? И почему повышение туристической привлекательности региона — дело общее? Эти и другие вопросы обсудили:

Егорова Марина Валериевна – председатель комитета по туризму Псковской области;

Самохвалова Гелена Геннадьевна - президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области;

Баранова Светлана Анатольевна - директор туроператора «Континент-тур», председатель Псковского союза туриндустрии;

Алексеева Вера Анатольевна – врио председателя комитета по культуре Псковской области

Яковлев Дмитрий Александрович – врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области.

Источник: ПЛН-FM