Круглый стол: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий

Круглый стол о муниципальных выборах-2024 и вызовах для партий прошел в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июня.

Гости студии:

- председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

- депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов;

- координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков;

- первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко;

- секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Виталий Федоров;

- председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.

Александр Савенко поговорил с ними об избирательных кампаниях в муниципальных образованиях, задачах и актуальных вызовах для партий, проблеме кадрового дефицита и поиска кандидатов на выборы.

Источник: ПЛН-FM