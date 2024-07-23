Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ, посвященных стартовавшим муниципальным выборам.

Сегодня ведущий Александр Савенко обсудил с представителями разных партий итоги первого этапа выборов - выдвижения кандидатов. Как он прошел? Удовлетворены ли партийцы его результатами? Столкнулись ли с какими-то проблемами на этом этапе?

Она эти и другие вопросы сегодня ответили:

Александр Братчиков - член регионального политического совета партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания;

Антон Минаков - координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания;

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания;

Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа.

Источник: ПЛН-FM