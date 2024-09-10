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Круглый стол на «ПЛН FM»: Представители партий об итогах муниципальных выборов-2024

11.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный итогам муниципальных выборов-2024, состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В этом году в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний, которые завершились трехдневным голосованием 6 - 8 сентября.

Удовлетворены ли в региональных отделениях партий итогами голосования? Оправдались ли прогнозы и ожидания? Как можно охарактеризовать кампании с точки зрения избирательного законодательства? Какую работу над ошибками партийцы собираются проводить?

На эти и другие вопросы ответили гости студии:

  • Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области;

  • Алексей Севастьянов, член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат областного Собрания;

  • Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания;

  • Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания;

  • Олег Брячак, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания;

  • Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания;

  • Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат собрания депутатов Печорского муниципального округа.

Ведущий — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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