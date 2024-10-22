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Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: Муниципальная реформа в действии

23.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный реформе местного самоуправления, прошел в студии «ПЛН ФМ» сегодня, 23 октября.

В разговоре приняли участие:

  • Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов

  • Андрей Маковский, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, Псковского областного Собрания депутатов

  • Игорь Дитрих, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов

  • Андрей Козлов, депутат Псковского областного Собрания

  • Иван Белугин, глава Локнянского муниципального округа

  • Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Правительства Псковской области.

  • Леонид Луцышин, глава ТО «Глубоковское», экс-глава сельского поселения «Глубоковская волость».

Противники муниципальной реформы стращали, что будет хуже, чем раньше, что люди потеряют доступ к власти. Оправдались ли их опасения или слухи об убийстве местного самоуправления оказались сильно преувеличенными? Люди на земле что-то потеряли? Можно ли говорить о том, что цели муниципальной реформы постепенно достигаются? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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