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Круглый стол на ПЛН FM: Быть классным

13.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Круглый стол, посвященный итогам Форума классных руководителей Псковской области, состоялся в студии «ПЛН FM» сегодня, 13 декабря.

К разговору были приглашены:

  • Екатерина Гончарова - кандидат исторических наук, доцент, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты Псковской области;
  • Андрей Ниневский - начальник отдела региональной политики областного комитета по образованию;
  • Юлия Колбасова - главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области;
  • Оксана Кривенкова - классный руководитель 7б класса, советник по воспитанию директора гимназии №29 города Пскова.

В современный школе классный руководитель - это кто? Какими вопросами занимаются эти люди? С какими вызовами сталкиваются? Кто и как помогают этим важным в воспитательном процессе людям?

 

Источник: ПЛН-FM



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