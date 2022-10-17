«Лига справедливости»: Порядок погребения

Сегодня юрист Илья Бирюков рассмотрит деликатную тему - «Порядок погребения» - и пошагово расскажет радиослушателям о действиях, регулирующих этот процесс.

Источник: ПЛН-FM