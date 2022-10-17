www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 октября 13 октября 14 сентября 7 октября 12 октября 7 октября Телефон прямого эфира 22 сентября 27 сентября 17 октября 11 октября 17 октября 14 сентября 11 октября 12 октября 12 октября

«Лига справедливости»: Порядок погребения

18.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня юрист Илья Бирюков рассмотрит деликатную тему - «Порядок погребения» - и пошагово расскажет радиослушателям о действиях, регулирующих этот процесс.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты