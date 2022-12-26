14:00 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
26.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Советский Союз. Тюрьма народов или общество социальной справедливости?
26.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году
«Лига справедливости»: Оспаривание завещания
27.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска — «Оспаривание завещания». В действиях, регулирующих данный процесс, радиослушателям поможет разобраться юрист Елизавета Иванова.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати