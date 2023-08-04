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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт Псковский

07.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» очередная премьера. Региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник запускают на частоте 102.6 FM совместный проект «Летопись воинской славы Псковской земли».

Это программа о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины. Первый выпуск ведущие программы - Олег Добрынин и Максим Колпаков (начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук) посвятили Довмонту Псковскому.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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