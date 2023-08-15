«Легенды Псковской земли»: О заколдованной княжне в недрах Гремячей башни

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гремячая башня, что сохранилась на высоком берегу реки Псковы, скрывает много тайн. Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала легенду о заколдованной княжне, что заточена в самых недрах башни.

Напомним, программа «Легенды Псковской земли» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Кто первым начал княжить в Изборске? Кем были основаны Псков и Порхов? Почему дорожка Псково-Печерского монастыря называется «кровавой», а самые большие палаты Пскова — Поганкиными? Как были спасены псковичи от гнева Ивана Грозного? Слушайте нескучные истории из глубины веков каждую среду.

Источник: ПЛН-FM