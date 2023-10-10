14:00 «Собственной персоной»: Армен Мнацаканян об итогах выборов, догазификации и обращениях избирателей
10.10.2023 14:00 «Собственной персоной»: Наталья Федорова о планах на второй срок, крупных проектах и пользе ТОСов
«Легенды Псковской земли»: О том, как был основан Порхов
11.10.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала легенду о том, как был основан Порхов.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати