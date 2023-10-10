«Легенды Псковской земли»: О том, как был основан Порхов

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала легенду о том, как был основан Порхов.

Источник: ПЛН-FM