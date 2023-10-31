«Легенды Псковской земли»: История Онуфриевой пустыни

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала об истории Онуфриевой пустыни - Мальского Спасо-Рождественского монастыря в Мальской долине.

Источник: ПЛН-FM