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«Легенды Псковской земли»: История Онуфриевой пустыни

01.11.2023 12:40 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Легенды Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая Анастасия Сливинская рассказала об истории Онуфриевой пустыни - Мальского Спасо-Рождественского монастыря в Мальской долине.

 

Источник: ПЛН-FM



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