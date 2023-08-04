04.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли проверять детские игрушки на духовность и нравственность?
«Летопись воинской славы Псковской земли»: Довмонт Псковский
07.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» очередная премьера. Региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник запускают на частоте 102.6 FM совместный проект «Летопись воинской славы Псковской земли».
Это программа о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины. Первый выпуск ведущие программы - Олег Добрынин и Максим Колпаков (начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук) посвятили Довмонту Псковскому.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати