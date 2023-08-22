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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 2

23.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» вышел на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла в Пскове пройдет исторический праздник «Воевода Шуйский». Праздник будет посвящен событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах. Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) продолжили обсуждение исторического контекста осады 1581 года, поговорили о силах и командовании сторон, а также о роли Ивана Шуйского в организации обороны Пскова.

«Летопись воинской славы Псковской земли» – совместный проект регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины.

 

Источник: ПЛН-FM



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