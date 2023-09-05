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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3

06.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) третий, завершающий выпуск из цикла, посвященного воеводе Шуйскому и героической обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах. Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль поговорят о том, как проходила осада города, насколько она была успешной для обороняющихся и чем закончилась для осаждающих.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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