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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II

15.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) продолжают разговор об осаде Пскова шведами в 1615 году. В предыдущем выпуске они поговорили о том, как складывалась история русско-шведских отношений, какова была необходимость в захвате Пскова и каково было соотношение сил сторон, а сегодня речь идет о самой осаде города и о последовавших потом событиях.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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